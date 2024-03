Reprodução / Corpo de Bombeiros Militares retiraram criança viva de escombros no Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (23), o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) resgatou uma criança após 16 horas embaixo de escombros na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. A vítima havia ficado soterrada após o desabamento de uma residência devido às fortes chuvas que atingiram o bairro Independência.

Veja o momento do resgate:

Os bombeiros resgataram uma criança com vida, na manhã deste sábado (23.03), nos escombros da edificação residencial que desabou por conta das chuvas que atingiram o bairro Independência, em Petrópolis. A vítima foi encontrada com ajuda dos cães da corporação. #AçõesChuvasRJ pic.twitter.com/kecIuiMOGu — Bombeiros RJ (@cbmerjoficial) March 23, 2024

Cães farejadores do canil dos bombeiros participaram da operação e ajudaram a encontrar a menina, indicando o ponto exato onde as buscas deveriam ser realizadas. As operações atrás da criança começaram ainda na noite dessa sexta-feira (22) e continuaram durante toda a madrugada.

🚨Boss, cão do CBMERJ, que resgatou uma criança com vida após 16h soterrada nos escombros de um prédio, chegou agora no Corpo de Bombeiros de Petrópolis para descansar. Outra equipe de cães farejadores já está trabalhando em Teresópolis. #AçõesChuvasRJ #ChuvasRJ pic.twitter.com/epINEs5EVf — Governo do RJ (@GovRJ) March 23, 2024





Até o momento, em todo o estado, sete mortes foram confirmadas em decorrência das fortes chuvas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já foram acionados para cerca de 100 ocorrências e fizeram o resgate de ao menos 90 pessoas com vida desde a última quinta (21). Entre as ocorrências estão incidente causados por deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos devido às chuvas.

Somente em Petrópolis, quatro mortes foram registradas. O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), está no município e ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitando auxílio do Exército Brasileiro, que já chegou à cidade.

