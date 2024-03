Reprodução: Flipar Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro, durante entrevista coletiva

O governador do Rio de Janeiro , Cláudio Castro (PL), decretou ponto facultativo em todo o estado, nesta sexa-feira (22), por causa da chuva . Segundo o mandatário, a medida visa garantir a seguranças nas ruas e dar mais tranquilidade para os agentes estaduais trabalharem.



"Estou neste momento em reunião com o gabinete de crise no CICC para alinharmos nossas ações do plano de contingência, para reduzir os impactos dos temporais. Estou ligando para os prefeitos das regiões com previsão de alto índice de chuvas para que façam o mesmo", escreveu Castro, em suas redes sociais.

"E também decretem ponto facultativo em suas cidades. Peço que as pessoas fiquem em casa e não se arrisquem em locais ao ar livre. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e órgãos competentes, estarão trabalhando para proteger vidas com o dobro do efetivo nas ruas. Se protejam!", acrescentou o governador.

Logo depois do anúncio, Castro se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Em entrevista coletivo, o administrador municipal também pediu para que a população da capital fique de olho nos canais de comunicação da Prefeitura.

"As pessoas devem olhar para essas 72 horas imaginando que aquilo que não for essencial, não deve ser feito", alertou o prefeito, que não descartou decretar ponto facultativo na cidade nas próximas horas.





Mais cedo, a Defesa Civil Nacional emitiu um alerta para temporais na região Sudeste do país. De acordo com o comunicado, uma frente fria deve interromper onda de calor e deixar tempo instável na região. O Rio de Janeiro é justamente o ponto de mais atenção, com previsão de muita chuva, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.