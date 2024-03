Reprodução/Twitter Homem morre em praia de Arraial no Cabo, no RJ

Um homem morreu ao ser atingido na praia do Pontal do Atalaia , em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro , nesta sexta-feira (22). A informação foi confirmada pela Prefeitura local.

O caso aconteceu na manhã desta sexta. De acordo com informações preliminares, a vítima, que não teve a identidade divulgada, trabalhava como vendedor ambulante na praia, uma das mais turísticas da região.

Segundo a Prefeitura, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. O estado de saúde delas é estável.

Para atender a ocorrência, a Defesa Civil precisou acionar policiais do 25º Batalhão da PM, de Cabo Fria. No local, os agentes encontraram a vítima fatal já sem vida e isolaram a área.





Por causa das fortes chuvas que atingem todo o estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Arraial decretou ponto facultativo e suspendeu todas as atividades turísticas nesta sexta. Praias e trilhas estão fechadas.

Na última quinta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), já havia orientado os prefeitos a decretarem ponto facultativo . Toda a unidade federativa está em alerta para temporais.

