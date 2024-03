Rovena Rosa/Agência Brasil - 06/11/2023 Cidade tem sofrido com diversos apagões

A falta de luz persiste pelo quinto dia consecutivo no centro de São Paulo nesta sexta-feira (25). Parte da Rua 25 de Março, principal centro de comércio popular da cidade, permanece sem energia elétrica.

Edifícios icônicos da cidade, como o edifício Itália e o Copan, onde residem cerca de 5 mil pessoas, estão às escuras na Avenida Ipiranga. O Copan está utilizando geradores para operar os elevadores.

O apagão teve início na última segunda-feira (18) e a concessionária Enel atribui o problema ao rompimento de um cabo subterrâneo de energia, supostamente causado por uma obra da Sabesp na Rua General Jardim, na Vila Buarque. No entanto, a Sabesp negou envolvimento com o caso.

A Enel não tem previsão para normalizar o serviço e consumidores expressaram insatisfação nas redes sociais, alegando falta de soluções por parte da empresa.

O apagão afetou diversos bairros, como Santa Cecília, Vila Buarque, Higienópolis, Bela Vista e Consolação. Ao todo, 35 mil consumidores foram afetados. Durante a semana, alguns bairros experimentaram oscilações na energia elétrica, e o problema se intensificou na última quarta-feira.

Em comunicado, a Enel mencionou que clientes das ruas Paim e Fortunato tiveram o fornecimento de energia afetado devido a ocorrências pontuais relacionadas aos trabalhos para recuperar as condições originais da rede subterrânea que atende a região.

Comerciantes prejudicados pelo apagão relataram prejuízos, enquanto a concessionária afirmou ter disponibilizado geradores para alguns estabelecimentos comerciais.



