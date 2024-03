Reprodução: commons Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

O Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (21), mostra que mais da metade da população brasileira mora próximo ao litoral. Em outras palavras, 54,8% dos 203 milhões de brasileiros moram a até 150 km em linha reta do litoral.

O número é pouco menor do que o levantamento feito em 2010, que mostrava 55,8% da população vivendo a até 150 km do litoral.

O censo divulgado hoje indica ainda que outros 4,6% da população vivem a até 150 km das fronteiras do Brasil com outros países, e os 41% remanescentes, vivem entre o litoral e as fronteiras.

111 milhões vivem a até 150 km do litoral;

9,4 milhões, a até 150 km das fronteiras;

e 83 milhões, entre o litoral e as fronteiras

O relatório aponta também que 16 capitais brasileiras estão a 150km do litoral, são elas:

Alagoas: Maceió (AL)

Amapá: Macapá (AP)

Bahia: Salvador (BA)

Ceará: Fortaleza (CE)

Espírito Santo: Vitória (ES)

Maranhão: São Luís (MA)

Pará: Belém (PA)

Paraná: Curitiba (PR)

Paraíba: João Pessoa (PB)

Pernambuco: Recife (PE)

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (RJ)

Rio Grande do Norte: Natal (RN)

Rio Grande do Sul: Porto Alegre (RS)

Santa Catarina: Florianópolis (SC)

São Paulo: São Paulo (SP)

Sergipe: Aracaju (SE)

Ainda, as capitais que estão em até 150 km de distância da fronteira com demais países do continente são:

Acre: Rio Branco (AC)

Roraima: Boa Vista (RR)

As demais capitais estão localizadas no interior do país.

Amazonas: Manaus (AM)

Distrito Federal: Brasília (DF)

Goiás: Goiânia (GO)

Mato Grosso: Cuiabá (MT)

Mato Grosso do Sul: Campo Grande (MS)

Minas Gerais: Belo Horizonte (MG)

Piauí: Teresina (PI)

Rondônia: Porto Velho (RO)

Tocantins: Palmas (TO)





Mais dados do Censo 2022

Brasil soma 203 milhões de habitantes. O número é menor do que o estimado por outros institutos;

O Brasil é majoritariamente feminino e mais velho. Ou seja, metade da população tem até 35 anos, e a outra metade é mais velha que isso. No país, são 104,5 milhões de mulheres, representando 51,5% do total de brasileiros;

O número de indígenas é de 1,7 milhão, mostrando o crescimento de 89% em relação ao Censo de 2010;

Pela primeira vez, há mais brasileiros que se declaram mais pardos do que brancos. Além disso, a população preta no país, cresceu;

No Brasil, seis milhões de pessoas vivem em casas sem abastecimento de água, deste número, um milhão são crianças de até 9 anos;

O país ainda tem 1,2 milhão de pessoas sem banheiro em casa; enquanto 5,4 milhões vivem com 4 ou mais.

