PMRv/Divulgação Caminhão-tanque pegou fogo durante a madrugada

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (14), em Belo Horizonte. O acidente ocorreu no encontro da MG-5 com o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, próximo ao bairro Goiânia.

O incêndio causado envolveu casas e carros próximos ao local. Além do motorista que morreu no local, os bombeiros contabilizaram oito feridos. Desses, três em estado mais grave de saúde com queimaduras de 2º grau.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes chegaram ao local do acidente pouco depois de 2h20. Lá, encontraram o veículo incendiado e o motorista carbonizado, já morto.

Os bombeiros apuraram que o tanque que armazenava o combustível foi danificado pela queda e, com isso, a carga de combustível vazou e escorreu pela rua até uma vila de casas.

O rastro do combustível fez com que as chamas se alastrassem e atingissem residências, comércios, veículos e uma fábrica.

No total, quatro residências foram completamente queimadas, além de outros imóveis que tiveram a fachada e outros cômodos parcialmente danificados. Dez veículos foram atingidos - quatro carros e duas mortos com perda total, e o restante com danos parciais.

As chamas atingiram a rede elétrica e o bairro está sem energia, assim como localidades próximas.

Foram utilizados cerca de 15 mil litros de água no combate ao incêndio, além de espuma mecânica sobre o caminhão-tanque. A perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil realizaram os trabalhos de praxe no começo da manhã.

Fhemin divulga balanço sobre as vítimas

Até o momento, de acordo com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) divulgou o estado de saúde de 9 vítimas, para além do motorista que morreu no incêndio. Entretanto, acredita-se que o número de vítimas pode ser maior, já que algumas pessoas foram socorridas por meios próprios e por vizinhos.

O Hospital João XXIII recebeu nove vítimas. A mais grave é um homem, que teve 42% do corpo queimado. Sete pessoas estão em observação por inalação de fumaça.





Confira o balanço divulgado pela Fhemig:

Masculino, idade não informada, estável, queimadura em torno de 42% de corpo.

Feminino, 39 anos, estável, em observação por inalação de fumaça.

Masculino, 41 anos, estável, em observação por inalação de fumaça.

Feminino, 13 anos, estável, em observação por inalação de fumaça.

Masculino, 6 anos, estável, em observação por inalação de fumaça.

Feminino, 55 anos, estável, em observação por inalação de fumaça.

Masculino, 44 anos, estável, em observação por inalação de fumaça e em acompanhamento por fratura de membro inferior.

Masculino, 20 anos, estável, em observação por inalação de fumaça.

Feminino, 41 anos, estável, queimadura em torno de 15% do corpo.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp