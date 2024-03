Reprodução/redes sociais enis Yoshio foi assassinado por dois homens em uma moto, quando entrava em casa

Um homem foi morto a tiros em frente à casa da família, na Zona Leste de São Paulo, na noite deste sábado (9). De acordo com testemunhas, Denis Yoshio foi alvejado por dois homens que fugiram em seguida em uma moto. Veja o que se sabe até agora sobre o caso:

Quem era a vítima?

Denis Yoshio Feltrim, de 31 anos. Ele era fisiculturista e economista. Além disso, somava mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava seu dia a dia como influenciador fitness.

O fisiculturista será velado nesta segunda-feira (11) e sepultado em seguida no Cemitério e Crematório Valle dos Reis, em Taboão da Serra.

Como o crime aconteceu?

Em depoimento à Polícia Civil, o pai de Denis afirmou que, no dia do crime, ele planejava para cobrar uma dívida pessoalmente. O valor do débito não foi especificado, e o devedor seria um homem identificado somente como Pereira.

Segundo o relato, Denis teria avisado Pereira que pegaria o carro do irmão emprestado para se deslocar até a casa dele.

Como o carro do fisiculturista estava com problemas, ele fez uma viagem particular com uma amiga que trabalha como motorista de aplicativo até a casa do irmão. Assim que chegou ao endereço, na Vila Matilde, ele saiu do carro de aplicativo e foi até a casa para pegar dinheiro para pagar a motorista.

Quando caminhava em direção à residência, ele foi surpreendido por dois homens em uma moto, que atiraram e fugiram.

A chegada e o ataque a tiros contra o fisiculturista também foram relatados à polícia pela amiga que deu carona a Denis.

Ele chegou a ser socorrido pelo irmão e encaminhado para o Hospital Municipal de Tatuapé, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. De acordo com o boletim de ocorrência, um projétil atingiu a lateral esquerda do corpo e atingiu a coluna vertebral, na região central das costas.

Sem prisões



A Polícia Civil afirmou, em nota, que agentes foram acionados para atender a ocorrência, mas a vítima já havia sido atendida. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. Além disso, o caso foi registrado como homicídio no 31º Distrito Policial (Vila Carrão).

Até a publicação desta reportagem, a dupla que atirou contra o fisiculturista não foi identificada ou presa.