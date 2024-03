Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos), tratou de agradecer o secretário do Desenvolvimento Econômico , Jorge Lima , por conseguir um investimento bilionário da Toyota para o estado. Em evento realizado na cidade de Sorocaba (SP), nesta quarta-feira (6), o mandatário afirmou que o acordo teve um desfecho positivo graças ao secretário.

Recentemente, Jorge Lima viajou até o Japão e conveceu os executivos do fabricante automotivo a investir no estado de São Paulo. Antes da visita do secretário de Desenvolvimento Econômico, os japoneses estavam inclinados a fazer o aporte no México . "Quero agradecer ao Jorge Lima, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Estão chegando ao estado de São Paulo mais de R$ 300 bilhões de investimentos privados, que vão acontecer nos próximos anos", iniciou Tarcísio.

"A gente podia falar, Jorge, dos mais de R$ 50 bilhões que estão sendo investidos neste momento em data centers. São Paulo virou o grande hub de data center na América Latina. A gente podia falar dos mais de R$ 50 bilhões que estão sendo investidos na indústria de energia e do gás. A gente podia estar falando dos bilhões de reais que estão sendo investidos em papel e celulose em Lençóis Paulista", continuou o governador.

"Mas, hoje, nós vamos falar dos 11 bilhões que serão investidos aqui, em Sorocaba. E uma história bacana que vale contar... Há tempos atrás, nós tivemos uma conversa com a direção da Toyota no Brasil. Eles falavam: 'Nós temos a ideia de investir R$ 1,7 bilhão numa fábrica de compacto híbrido flex, mas a gente precisa justificar isso na matriz do Japão'. E é difícil a gente explicar para o japonês que queremos fazer o investimento de R$ 1,7 bilhão, mas a gente tem um crédito de R$ 1 bilhão. É esse o problema? Vamos resolver, vamos viabilizar e liberar o crédito do ICMS que está retido", finalizou.

Através das redes sociais, Jorge Lima agradeceu o reconhecimento de Tarcísio. "Obrigado pela liderança e apoio irrestrito. Um orgulho estar com você. Obrigado também ao Secretário da Fazenda, Samuel Knochita, e time. Sem eles não teríamos evitado a perda deste investimento para outro país. Agradeço também a Toyota por acreditar no nosso Governo. Juntos podemos fazer mais!"





Quem é Jorge Lima?



Engenheiro mecânico, formado pela PUC (MG), trabalhou na Sudecap e na Vale. Foi diretor executivo da Cushman Wakefield.



A partir de 1995, atuou como CEO de diversas grandes empresas em diferentes segmentos, entre elas: Semco Johnson Controls, SMV (Facilites), Semco Serviços Integrados (holding com negócios nos segmentos de RH, BPO, Tecnologia, Serviços Financeiros e alavancagem de negócios), ISS Service Systems, AGV Logística, BRF Latam , JSL Logística e Semco Partners (holding com negócios nos segmentos de Educação, Hotel, Real Estate, Consultoria, Construção, Energia, e Serviços Financeiros).

Em 2022, trabalhou como assessor especial do atual ministro da Economia Paulo Guedes. Atualmente é sócio e vice-presidente de Estratégias e Negócios do Grupo H, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export e membro de diversos conselhos de empresas.