Reprodução/Linkedin Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado a tiros no Centro do Rio.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu os três homens identificados como suspeitos de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo no dia 26 de fevereiro.

Crespo foi morto a tiros a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) no Centro da capital fluminense. Entre os suspeitos estão o policial militar (PM) Leandro Machado da Silva, Cezar Daniel Mondego de Souza e Eduardo Sobreira Moraes.

Eduardo, o último procurado, se entregou na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, na terça-feira (5).

Cezar trabalha no setor público desde 2008, tendo sido nomeado a um cargo na Alerj somente em 2019. Neste cargo, Cezar ganhava um salário de pouco mais de R$ 6 mil, mas acabou sendo rebaixado para uma função de menor remuneração no ano passado, passando a ganhar cerca de R$ 2 mil. Três dias após a morte de Crespo, Eduardo foi nomeado na Alerj na vaga de Cezar.

A Polícia Civil ainda está investigando o que motivou o crime e outros envolvidos, mas indicou que Cezar e Eduardo foram responsáveis por seguir o advogado nos dias que antecederam o crime.

Leandro, por sua vez, teria sido o responsável por arranjar os carros para o crime, 2 Gols brancos — um utilizado para a perseguição e outro para o dia da execução de Crespo. Um dos carros foi apreendido em Maricá, na Região Metropolitana da capital fluminense, no sábado (2).

Em nota da Secretaria de Estado de Polícia Militar, Leandro estava afastado do serviço por responder a outro inquérito de participação em organização criminosa.