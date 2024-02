Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 23/11/2023 Chuva em Manaus (AM)

Nesta segunda-feira (26), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão do clima para o mês de março no Brasil.



A principal indicação do Inmet é de chuva abaixo da média na maior parte do país, com exceção de áreas do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, onde a previsão indica total de chuva dentro ou ligeiramente acima da média.

Na região Sudeste, a previsão é de chuva abaixo da média, com maior índice de precipitações no começo do mês.

Temperatura

Por outro lado, as temperaturas devem ficar acima da média em todo o território nacional. Porém, nas áreas de Roraima, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, a temperatura média pode atingir 29ºC.

As temperaturas devem se manter próximas da média em pontos específicos do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí, Maranhão e Amazonas.