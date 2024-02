Reprodução/TV Bahia/Carta Capital - 24.05.2023 Os moradores da comunidade não recebiam tratamento digno, segundo a PF





Foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (27), a Operação Cativos. O objetivo da PF é investigar se uma comunidade que atende adictos em Itacoatiara (AM) cometeu os crimes de trabalho análogo à escravidão contra os dependentes químicos do local.

A PF diz que há indícios de que os internos eram submetidos a condições sub-humanas: não recebiam alimentação adequada, eram obrigados a trabalhar e não lhes era fornecido um espaço higienizado.

A investigação também aponta que, além das condições sub-humanas e do trabalho análogo à escravidão, vídeos e fotos dos internos eram feitos pela clínica e publicados nas redes sociais. O objetivo era gerar engajamento e receber dinheiro de doações das pessoas.









Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela corporação, autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da SJAM (Seção Judiciária do Amazonas).

O pastor Arison Aguiar é um dos alvos das investigações. Ele é o idealizador do instituto "Resgatando os Cativos". O religioso foi intimado a prestar depoimento e a PF fez buscas em sua casa. A sede feminina da clínica também foi averiguada pela Polícia.

Além da PF, a operação conta com os esforços do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do governo do Amazonas.