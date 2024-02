Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre chuvas fortes que podem ocorrer em grande parte do país nesta quarta-feira (21). Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul serão as regiões mais afetadas. Além disso, a tempestade tropical Akará , reconhecida pela Marinha do Brasil como uma evolução de um ciclone subtropical na costa Sul do país, pode influenciar o clima.

No Rio de Janeiro e São Paulo, espera-se chuva nesta quarta (21). No Rio, as temperaturas variarão entre 22°C e 32°C, enquanto em São Paulo não passarão dos 25°C.

Veja o mapa do Inmet abaixo com os alertas para hoje:

Reprodução Inmet Mapa de alerta do Inmet

Os alertas laranjas abrangendo todas as regiões do país indicam condições climáticas perigosas, incluindo risco de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e raios. É aconselhável não abrigar-se sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar perto de torres de transmissão e placas de publicidade.

A área amarela indica perigo potencial devido à chuva menos intensa, mas o Inmet recomenda precauções semelhantes às do estágio mais grave.

Tempestade Akará

Até quinta-feira (22), a tempestade tropical Akará, localizada entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não deve se aproximar da costa, de acordo com a Marinha do Brasil. No entanto, as embarcações na área marítima sul do Brasil devem permanecer alertas ao ciclone tropical a cerca de 650 km a sudeste de Florianópolis, com deslocamento inclinado para o sul. Prevê-se que o ciclone não cause grandes impactos na costa.

Devido às condições atmosféricas persistentes e ao aumento dos ventos, o ciclone foi categorizado como tempestade e recebeu o nome "Akará", palavra Tupi para um tipo de peixe, conforme a lista oficial de ciclones anômalos (subtropicais ou tropicais) da Marinha para o Brasil, e não se espera que se transforme em furacão.

Previsão

De acordo com o Inmet, entre os dias 19 e 26 de fevereiro, são esperados grandes acumulados de chuva nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.





Em Salvador, onde há um alerta laranja, são esperadas chuvas isoladas e trovoadas, com temperaturas entre 25°C e 31°C. Em Curitiba, as condições devem ser semelhantes, com máxima de 23°C e mínima de 17°C.

Em Manaus, a manhã será livre de chuva, mas o restante do dia terá muitas nuvens, chuvas isoladas e trovoadas, com temperaturas entre 26°C e 36°C.