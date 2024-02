MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Chuva em SP

O clima em todo o país será impactado pela tempestade tropical Akará, que a Marinha do Brasil identificou como a evolução de um ciclone subtropical na costa Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, válido até às 10h de terça-feira (20), para diversas regiões, incluindo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Norte. Rio de Janeiro e São Paulo também serão afetados pelas chuvas.

Áreas como Centro Goiano, Triângulo Mineiro, Centro Sul Baiano, Sertões Cearenses, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Metropolitana de Belo Horizonte, Centro Norte Baiano, Sul Amazonense, Sertão Pernambucano e Distrito Federal podem enfrentar cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas devido às chuvas.

O aviso do Inmet aconselha evitar abrigar-se debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, sugere desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.

No Rio de Janeiro, prevê-se chuvas intensas em todo o estado, com temperaturas variando entre 22°C e 30°C. Em São Paulo, podem ocorrer chuvas isoladas ao longo do dia, com os termômetros marcando entre 18°C e 24°C.

A tempestade Akará, nomeada pela Marinha, não deve se transformar em furacão, conforme a Defesa Civil de Santa Catarina. O fenômeno está em alto-mar, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na Região Sul, e não se aproximará da costa. Espera-se que avance para o Sul ao longo da semana, mantendo-se em mar aberto. O sistema é considerado atípico, com características tropicais, e seu impacto mais significativo será em alto-mar, com ondas entre 3,0 m e 4,0 m de altura.

A previsão do tempo indica chuva na região Sul nos próximos dias, com tempo instável em Florianópolis, Santa Catarina, e pancadas de chuva em Brasília. No Nordeste, Fortaleza também enfrentará chuvas intensas, enquanto em Palmas e Belo Horizonte são esperadas chuvas e trovoadas até a sexta-feira (23).

O que é uma tempestade tropical?

Uma tempestade tropical é um fenômeno meteorológico caracterizado por um sistema de nuvens organizado e uma circulação atmosférica fechada, com ventos máximos sustentados que variam de 63 km/h a 118 km/h. Geralmente, as tempestades tropicais se formam sobre águas quentes, como os oceanos tropicais, e são alimentadas pela evaporação da água da superfície do mar.

Esses sistemas podem gerar chuvas intensas, ventos fortes e, em alguns casos, tempestades de raios. Quando uma tempestade tropical atinge ventos máximos sustentados de 119 km/h ou mais, ela é classificada como um furacão em algumas regiões do mundo, como no Atlântico Norte e no Pacífico Oriental.

As tempestades tropicais são monitoradas de perto por serviços meteorológicos para fornecer alertas e avisos às comunidades que podem ser afetadas. Esses fenômenos podem representar perigos para áreas costeiras, causando inundações, danos à infraestrutura e colocando em risco a segurança das pessoas.