A defesa de Jair Bolsonaro (PL) informou ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) , que o ex-presidente ficará calado no depoimento marcado para esta quinta-feira (22), na sede da Polícia Federal (PF) . Em petição enviada ao relator do caso, o ex-chefe do Executivo também pediu para não comparecer ao local.

"Uma vez que o Peticionário fará uso do direito ao silêncio nos termos da presente manifestação, requer seja dispensado do comparecimento pessoal conforme já discutido previamente com Vossa Excelência em outras oitivas, notadamente em virtude de preocupações relacionadas à logística e segurança", diz a defesa do ex-presidente.



Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal após os desdobramenos da Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de um golpe de Estado após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de outubro de 2022. Ao cumprir mandados de busca e apreensão, a PF encontrou uma minuta golpista dentro do gabinete do ex-presidente, na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília.

Nesta segunda-feira (19), o ministro Alexandre de Moraes já havia negado um pedido da defesa de Bolsonaro para adiar o depoimento. O ex-presidente fez a solicitação alegando que não tinha acesso à integra dos autos da investigação. Moraes, porém, declarou que não há qualquer tipo de impedimento para a realização do depoimento.

"Inexiste qualquer óbice para a manutenção da data agendada para o interrogatório uma vez que aos advogados do investigado foi deferido integral acesso aos autos", pontuou.



Aliados de Bolsonaro na mira

Fora o ex-presidente da República, a Polícia Federal também intimiou Valdemar da Costa Neto (presidente do PL), o ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Todos são investigados por tentar anular o resultado das eleções de 2022 e manter Bolsonaro no poder do Executivo.