Em uma declaração contundente durante a sessão deliberativa desta terça-feira (20), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou veementemente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua recente comparação entre os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza e o Holocausto. Pacheco afirmou que a fala de Lula foi equivocada e inapropriada, exigindo uma retratação imediata por parte do líder máximo do país.

"Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente da República, que é um líder global conhecido por estabelecer pontes entre as nações. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação, é fundamental que haja uma retratação", enfatizou.

O senador destacou que embora a reação de Israel possa ser considerada desproporcional na guerra, fazer comparações com o Holocausto é completamente inaceitável.

Pacheco ressaltou a importância do respeito à sensibilidade histórica e à memória das vítimas do Holocausto, enfatizando que tal analogia não pode ser feita levianamente.

"Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição do povo judeu no nazismo", relatou.





Contudo, as palavras de Pacheco não passaram sem contestação. O senador Omar Aziz, em um contraponto, criticou veementemente o governo israelense, sugerindo que a reação de Israel é desproporcional aos ataques recebidos. “Me tipifique, então, o que é matar 30 mil inocentes?”, indagou.

“Não há de minha parte nenhum tom de polemização tampouco de reprimenda ao presidente da República”, respondeu Pacheco.