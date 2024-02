Divulgação/Gov Penitenciária de Mossoró

Nesta quinta-feira (21), o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, volta para Brasília após passar uma semana em Mossoró (RN) para acompanhar o caso de dois detentos que fugiram do presídio de segurança máxima.

Segundo integrantes da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), a pasta já adotou todas as medidas cabíveis para auxiliar a recaptura de Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, os dois presos que fugiram. Desde o anúncio da fuga, na quarta-feira (14) da semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski já adotou as seguintes medidas:

O afastamento imediato da atual direção da penitenciária federal de Mossoró;

A indicação de um novo interventor para comandar a unidade (no caso, o policial penal federal Carlos Luis Vieira Pires);

A revisão de todos os equipamentos e protocolos de segurança em todas as cinco penitenciárias federais do país, que ficam em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e em Brasília (DF);

A abertura de inquérito para investigar as circunstâncias da fuga;

A convocação e o deslocamento de um time de peritos à unidade, tanto para a investigação do caso quanto para a recaptura dos fugitivos.

Além das medidas do Ministério da Justiça, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte enviou um helicóptero para ajudar nas buscas.

Nesta quarta-feira (20), três servidores que atuam no presídio federal foram afastados pela corregedoria da secretaria da Justiça. Os funcionários, que trabalhavam nas áreas de inteligência, segurança e administração da penitenciária, ficarão afastados “até a conclusão dos procedimentos apuratórios”.

Além disso, o órgão também anunciou a modernização do sistema de videomonitoramento de todas as cinco unidades de presídios federais de segurança máxima. A medida aperfeiçoará o controle de acesso às penitenciárias, com sistema de reconhecimento facial de todos os que entrarem na unidade, como presos, visitantes, administradores, advogados e autoridades.

O Ministério da Justiça informou que o diretor-executivo da Polícia Federal, Gustavo Souza, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, continuam em Mossoró para acompanhar as buscas, que entraram no oitavo dia.

A Força Nacional saiu do Distrito Federal na tarde desta terça-feira (20) e deve chegar em Mossoró na manhã de quinta-feira (22). Os 100 agentes se unem a outros 500 policiais que estão no local, da PF, da PRF, da Polícia Penal e da força de segurança estadual.