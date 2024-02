Valter Campanato/Agência Brasil - 18/10/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento à PF nesta quinta (22)

A Polícia Federal marcou o depoimento de Jair Bolsonaro e mais 10 investigados para esta quinta-feira (22), às 14h30. Seguindo a estratégia adotada no inquérito sobre as joias, a PF deverá ouvir os depoimentos simultaneamente para apurar o possível plano de golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder.

A ideia dos interrogatórios simultâneos é impedir que os investigados – que já estão proibidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de se comunicarem entre si – combinem versões.

Veja os alvos da Operação Tempus Veritatis:

A defesa de Bolsonaro havia solicitado que o ex-presidente não comparecesse ao interrogatório, argumentando que não teve acesso aos autos do processo.

"Ficou absolutamente claro que o investigado teve acesso integral a todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos e que não há motivos para qualquer adiamento do depoimento marcado pela Polícia Federal", respondeu Moraes em decisão que negou o pedido.

Bolsonaro informou que deve ficar em silêncio. Além dele, a PF recolherá depoimentos de:

General Augusto Heleno



Anderson Torres



Marcelo Costa Câmara



Mário Fernandes



Tércio Arnaud



Almir Garnier



Valdemar Costa Neto



Paulo Sérgio Nogueira



Cleverson Ney Magalhães



General Walter Souza Braga Netto



Ato de Bolsonaro em São Paulo

Na última segunda-feira, Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para convocar os apoiadores a um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, para o domingo, dia 25.

O chamado ocorre em meio às investigações da PF contra ele, por suposta participação e/ou organização de um plano de golpe de Estado, e será o primeiro ato público do ex-presidente após prestar depoimento à PF nesta quinta.

"Nesse evento eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses", diz Bolsonaro num vídeo veiculado em seus perfis.

O ex-presidente solicitou aos seus seguidores que evitem levar faixas e cartazes, com o objetivo de não oferecer motivos para possíveis denúncias e investigações por ataques ao STF.

Jair Bolsonaro é o principal alvo da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela PF. Quatro pessoas ligadas ao ex-presidente foram presas, enquanto outros 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Nesse período, o passaporte do ex-presidente foi apreendido.