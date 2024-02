Ministério da Justiça e Segurança Pública Rogério Mendonça, fugitivo do presídio de Mossoró (esquerda) e Deibson Nascimento, fugitivo do presídio de segurança máxima de Mossoró (direita)





Nelita Nogueira da Silva, mãe de Rogério Mendonça da Silva, um dos fugitivos do presídio de Mossoró, clamou às autoridades para que não tirem a vida dos encarcerados em fuga. Esta segunda-feira (19) completa o sexto dia de buscas após a fuga de detentos de um presídio de segurança máxima.

A Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Acre informou que Rogério e Deibson Cabral do Nascimento, o outro fugitivo, lideram o núcleo operacional do Comando Vermelho no estado e são responsáveis pela execução de crimes.

A mãe deseja que ambos sejam encontrados com vida. Nelita pediu aos agentes policiais que capturem Rogério e Deibson e os levem novamente ao presídio, para que possam responder e cumprir suas penas.

Na sexta-feira (16), uma vestimenta do presídio de Mossoró foi encontrada em região de mata . A peça pode ter sido usada por um dos detentos que escapou da detenção.

A mãe relata que não tem informações sobre seu filho há cinco meses, desde que foi transferido para o presídio federal. A transferência ocorreu em setembro de 2023, a pedido do Ministério Público do Acre, acusados de participar de uma rebelião com cinco mortos na penitenciária Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, capital do Acre.





“Quero que eles sejam resgatados e voltem de novo para a prisão para que cumpram pena. Peço às autoridades que tragam o meu filho com vida, que não tirem a vida deles, colocaram atiradores de elite, então faço esse apelo: não os matem. É o apelo de uma mãe“, clamou a mãe de Rogério.

Nelita também mandou um recado para a população do interior de Mossoró, ao dizer que não são perigosos. "Peço à população que não fique com medo, porque eles não são bandidos perigosos de estar fazendo mal às pessoas". Uma família alegou ter sido feita de refém durante a fuga, entretanto, o relato às autoridades revelam que não houve violência.