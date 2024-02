Nelson Jr./SCO/STF Ministro Ricardo Lewandowski

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski , afirmou nesta quinta-feira (15) que os dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró estão escondidos em um raio de 15 quilômetros na região ao redor do presídio. Considerados presos de "alta periculosidade" e ligados ao Comando Vermelho, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram da unidade de segurança máxima na madrugada desta quarta-feira.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça são considerados presos de "alta periculosidade" e ligados ao Comendo Vermelho. Eles estão foragidos desde a última quarta-feira (14).

"Acreditamos que eles estejam localizados em um raio de 15 quilômetros naquela região. (...) E que eles serão recapturados num período muito breve", afirmou o ministro.

De acordo com as investigações, nenhum veículo se aproximou da penitenciária nem foi registrado o furto de nenhum carro na região, o que levou à conclusão de que os detentos estejam a pé.

O ministro declarou que "todos os esforços" estão concentrados em recapturar os presos. De acordo com Lewandowski, há 300 homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar fazendo buscas na área, com o auxílio de três helicópteros e drones com visão noturna e capazes de mapear pontos de calor.

Ontem (14), Lewandowski determinou o afastamento imediato do diretor da unidade prisional e escalou um interventor para comandar a gestão. O governo também acionou a Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para auxiliar na busca dos fugitivos.

Procura aos fugitivos

Os dois teriam fugido da penitenciária por volta das 3h por meio de uma abertura no teto da cela. A dupla é ligada ao Comando Vermelho, uma facção criminosa com ampla presença no Rio de Janeiro.

Após a fuga dos dois presos, o governo do Rio Grande do Norte anunciou a tomada de ações emergenciais, como uso do patrulhamento aéreo. Além disso, as autoridades locais informaram que já acionaram as secretarias de Segurança Pública da Paraíba e do Ceará para reforço policial nas divisas dos estados.

A fuga mobilizou equipes com cães, drones, helicópteros, reforços de policiamento nas fronteiras do estado e até acionamento da Interpol.

A PF também pediu a inclusão dos dois fugitivos no sistema de difusão vermelha da Interpol. Esse tipo de alerta ocorre quando as autoridades de um país identificam uma pessoa que representa ameaça iminente à sociedade e visa localizar e prender provisoriamente um indivíduo para ser extraditado.

Na véspera, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, havia informado que os nomes dos fugitivos estava na lista laranja. A fuga inédita no sistema penitenciário federal é a primeira crise de segurança pública enfrentada pela sua gestão. Ele foi empossado no cargo no início de fevereiro no lugar de Flávio Dino.