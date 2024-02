Ministério da Justiça e Segurança Pública Rogério Mendonça, fugitivo do presídio de Mossoró





O governo estadual está em alerta máximo após a fuga de dois detentos ligados ao Comando Vermelho da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira (14). As autoridades acreditam que os foragidos permaneçam na região, o que levou a polícia a cercar as divisas do estado para evitar a fuga para outras localidades.

Identificados como Rogério da Silva Mendonça, conhecido como "Tatu", e Deibson Cabral Nascimento, apelidado de "Deisinho", os presos escaparam da unidade prisional, marcando a primeira fuga no sistema desde 2006.

As buscas estão concentradas na região, com operações que incluem sobrevoos e diligências, indicando que os fugitivos estão próximos.

Investigações apontam para a possibilidade de os detentos terem utilizado materiais de uma obra no pátio da penitenciária para facilitar a fuga.

Esse fato levanta questionamentos sobre falhas na inspeção da unidade e a possibilidade de haver ajuda interna ou externa aos fugitivos.

Diante da gravidade da situação, o ministro Ricardo Lewandowski determinou o afastamento da direção da penitenciária e nomeou um interventor para assumir a gestão da unidade.





Um novo diretor, um policial penal federal, já está na cidade para coordenar os esforços de recaptura dos fugitivos e garantir a segurança do local.

Enquanto isso, as autoridades federais permanecem em alerta máximo, mobilizando recursos e equipes para localizar e capturar os detentos foragidos.