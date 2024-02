Ricardo Stuckert Anúncio do túnel entre Santos e Guarujá aconteceu no evento de celebração dos 132 anos do porto de Santos

O túnel que fará a ligação entre Santos e Guarujá , no litoral paulista, foi anunciado na última sexta-feira (2) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Esse será o primeiro túnel imerso da América Latina e está previsto para ser concluído em 2028 .

O projeto prevê que a ligação seca entre Santos e Guarujá tenha extensão de 1,5 km por meio de um túnel imerso de 870 metros , que passará por baixo do canal do Porto de Santos , o mais movimentado do Brasil. Serão três faixas de rolamento por sentido , com possibilidade de adaptação para receber um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), além de uma ciclovia e passagem para pedestres.

Construção desafiadora

Divulgação Túnel terá passagem para pedestres e ciclistas

Idealizado há mais de 100 anos , a complexidade da obra nunca permitiu o projeto ir adiante. Agora, o projeto volta à tona, ainda com desafios para a construção.

Serão seis módulos pré-moldados com concreto armado , posicionados a uma profundidade mínima de 21 metros . Os módulos serão construídos em uma doca seca e transportados por flutuação até onde o leito do canal será preparado. Então, os módulos serão imersos, encaixados e fixados para concluir a estrutura, sempre pensando em não atrapalhar o fluxo de navios no canal .

De acordo com o Governo de São Paulo , após a criação do túnel o tempo de deslocamento entre Santos e Guarujá será reduzido em 50 minutos , além de desafogar a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) e liberar o canal do porto de Santos para o uso de navios de carga e passageiros. A travessia de carro deve levar um minuto e meio.

Divulgação Desafio para construção do túnel será manter o canal e o porto de Santos em funcionamento

O custo total da obra deverá ser de 5,8 bilhões de reais e será financiada com recursos da União e do estado de São Paulo. Cada ente deverá pagar 50% do valor previsto para a obra , que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A expectativa é que seja instalado um pedágio no túnel e que custe o mesmo valor da tarifa das balsas que atualmente fazem o transporte de veículos entre Santos e Guarujá; R$ 12,30 para veículos de passeio em dias úteis. Pedestres não pagarão para realizar a travessia.