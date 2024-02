Ricardo Stuckert/ PR Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Movimento Brasil Livre (MBL) sugeriu que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fosse chamado de "genocida" devido aos recordes de mortes por dengue no país em 2023 e com a crescente de casos em 2024.

O movimento fez o questionamento em uma publicação no Twitter/X nesta segunda-feira (5), data em que o governo confirmou a 29ª morte por dengue no país.

"O Brasil bateu RECORDE de mortes por dengue em 2023. Foram mais de MIL óbitos por conta da doença. Em 2024, pelo menos 4 estados já declararam emergência e o SÓ PIORA. A Ministra da Saúda, Nisia Trindade, se recusa a tratar o caso como emergência.

"Já pode falar que Lula é genocida? Quantas mortes mais precisamos pra turma do "sus, vacinas" se revoltar? Ou com o papai Lula pode morrer milhares de pessoas, que é tudo com amor e democracia?”, escreveu o grupo político.

— MBL - Movimento Brasil Livre (@MBLivre) February 5, 2024

O número de casos de dengue no Brasil vem seguindo em uma crescente, com mais de 120 mil prováveis casos notificados pelo Ministério da Saúde apenas em janeiro.

Até o momento, 29 pessoas morreram devido à doença, mas o cenário ainda é preocupante. Os principais estados afetados são o Distrito Federal, no Acre e em Minas Gerais. Nos três, o estado de emergência foi decretado em razão da doença.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, negou que o Brasil esteja passando por uma emergência nacional por conta da dengue . "Esperamos que essa situação não seja necessária em todo o Brasil. Nesse momento, seguramente não é”.

Em fevereiro, inicia a campanha de vacinação contra a dengue, em que serão distribuídas 6,5 milhões de doses do imunizante fabricado pela farmacêutica japonesa Takeda, em 521 municípios. O público alvo serão as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.