Reprodução: Flickr - 05/07/2022 Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

O ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro (PL), Marcelo Queiroga (PL), afirmou que a atual gestão da pasta foi "negligente" quanto a aquisição da vacina contra a dengue. Segundo Queiroga, o Ministério da Saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "bate cabeça, em uma mistura de negligência e irresponsabilidade, deixando milhões de brasileiros sem vacina”.

Para o ex-ministro, a pasta "esnobou" o imunizante em março de 2023, quando ela foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacina só foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado.

Queiroga fez o comentário em seu perfil no Twitter/X. Nele, ele diz que a pasta optou por aguardar uma vacina nacional , fazendo com que negligenciasse "um problema que já se apresentava grave”.

O ex-ministro acredita que a incorporação da vacina Qdenga foi tardia. Ele acusou de omissão “boa parte da mídia e dos especialistas”, dizendo que são "cúmplices" das mortes provocadas pela dengue em 2023.

As críticas do ex-ministro também foram direcionadas ao anúncio do governo, em que coloca como grupo prioritário no plano vacinal as crianças e adolescente entre 6 e 16 anos. Queiroga diz que a vacina já pode ser aplicada em crianças acima de 4 anos até adultos de 60. O ministério tem seguido recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Em 2023, a cada dia cerca 3 brasileiros, em média, morreram de dengue no país.



O governo federal já havia informado que a vacina não será aplicada em larga escala inicialmente devido ao baixo número de doses disponibilizadas pela farmacêutica. O Brasil é o 1º país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público.