Divulgação Raquel Lyra e Álvaro Porto

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB-PE), teve o áudio do seu microfone vazado enquanto tecia cíticas à governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB) . Na fala vazada, o deputado disse que Lyra "conversou merda demais” e “não disse nada” durante o discurso de abertura do ano legislativo da casa, na última quinta-feira (1º). O comentário de Porto acabou gerando reações negativas dentro do partido.

Porto conversava com outro parlamentar — que não foi identificado — quando fez as críticas. Segundo o presidente da Assembleia, ele não sabe identificar qual o Estado que Lyra falava quando listava as conquistas que foram obtidas em 2023.

A sessão foi transmitida pela TV da Assembleia Legislativa, mas foi apagada das redes sociais oficiais após a repercussão do caso. O trecho, no entanto, circula nas redes sociais.

🔥 Crise entre poderes. Vaza fala de Álvaro Porto com críticas a discurso de Raquel Lyra.



Enquanto Raquel deixava o plenário, uma pessoa ao lado do presidente da Alepe ironizou o discurso dela: “deveria ter perguntado onde é esse estado”. “Eu também queria saber”, disse Álvaro. pic.twitter.com/VaNhoyXMWv — José Matheus Santos (@matheuscomunica) February 1, 2024

A Comissão Executiva Nacional do PSDB, o PSDB de Pernambuco e o PSDB Mulher se pronunciaram sobre o caso. Segundo a nota publicada pelo diretório nacional, eles prestam "integral solidariedade” a Lyra, classificando o comentário de Porto como "agressivo".

"Nosso partido luta incessantemente para que as mulheres sejam protagonistas de verdade na política e em todos os espaços de poder. Nós, tucanos, temos muito orgulho de termos eleito uma jovem e competente mulher como governadora de Pernambuco e não podemos tolerar manifestações agressivas contra ela venha de quem vier. Muito menos de um deputado do próprio PSDB”, afirmou o partido. Segundo a legenda, eles estudam eventuais medidas disciplinares contra Porto.

O deputado se pronunciou nas redes sociais, com uma nota:

" O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto, esclarece que usou uma expressão não condizente com o contexto e local ao avaliar o discurso da governadora Raquel Lyra após a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2024.

"Todavia, mesmo admitindo que não deveria ter usado a palavra que usou, reafirma que considera o teor do discurso desconectado com a realidade vivida em Pernambuco. E acrescenta que sua reação é fruto de indignação em relação à falta de resultados do governo em questões sérias como saúde e segurança, por exemplo.

"Afirma ainda ter o direito e o dever de avaliar e criticar discursos que não correspondam à realidade observada. Por fim, enfatiza que em nenhum momento fez referência à pessoa da governadora, mas ao discurso proferido por ela e que o áudio que acabou vazado do canal de transmissão do evento, aconteceu durante conversa informal, já no final na sessão."

A governadora Raquel Lyra disse em entrevista à rádio pernambucana Transamérica que o ocorrido foi "lamentável". "Fiz questão de estar na assembleia, com todo o meu time de governo, para agradecer à assembleia legislativa pelo ano que passou porque aprovamos, com muito diálogo, de maneira conjunta, os projetos enviados. É um ato lamentável de violência política o que se passou, às vezes é em gestos, em atitudes, em ações e dessa vez foi em voz”.