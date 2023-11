Divulgação A escolha da governadora desagradou parte da cúpula do partido





A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, indicou um empresário que financiou sua campanha para sucedê-la na presidência do PSDB-PE.

Fred Loyo é um dos principais nomes do setor hoteleiro do estado, com a maior parte de seus negócios concentrados na região da praia de Porto de Galinhas, um dos maiores “cartões postais” do litoral sul de Pernambuco.

Raquel Lyra e Fred Loyo, seu indicado à presidência do PSDB em Pernambuco





Loyo foi candidato a primeiro suplente na chapa do senador derrotado Guilherme Coelho (PSDB) na última eleição. Na época, Loyo declarou um patrimônio de R$6,6 milhões à Justiça Eleitoral.

É importante ressaltar que doações de pessoas físicas e de recursos próprios para campanhas eleitorais são permitidas pela legislação eleitoral vigente, e exigem a identificação do doador com identificação de seu CPF.





Segundo a plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o empresário doou um total de R$ 70 mil para a campanha da atual governadora. O primeiro repasse foi de R$ 50 mil, no dia 2 de setembro; o segundo, de R$ 20 mil, foi feito 14 dias depois.

A escolha de Loyo teve impacto político. Enquanto parte dos correligionários da governadora têm simpatia pelo empresário devido ao seu apoio durante a campanha, há também nomes importantes legenda que "torcem o nariz" para a escolha de Raquel, devido à falta de experiência política do empresário.