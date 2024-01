Reprodução: Redes Sociais Queda de avião em Itapeva (MG)

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo (28) na região de Itapeva (MG) , matando sete pessoas. Na aeronave estavam dois homens, duas mulheres e uma criança, além do piloto e copiloto. Todos foram encontrados mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião de prefixo PS-MTG saiu de Campinas (SP), com destino a Belo Horizonte (MG), e se despedaçou no ar na manhã de ontem. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

"A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em nota.

De acordo com testemunhas, a aeronave foi vista se desintegrando no ar. As partes caíram aos poucos em um local de vegetação. Veja o momento da queda:

Queda de avião em Itapeva (MG) na manhã de domingo (28). pic.twitter.com/QMeO0OvM87 — Igembeald (@igembed) January 29, 2024





As sete vítimas são : o empresário Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos; sua esposa, Raquel Souza Neves Silveira, de 40 anos; o filho do casal, Antônio Neves Silveira, de 2 anos; André Rodrigues do Amaral, de 40 anos e sócio de Silveira; Fernanda Luísa Costa Amaral, de 38 anos, esposa de André; o piloto Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira e o co-piloto Gabriel de Almeida Quintão Araújo.