Foto: Reprodução / Perfil Brasil A aeronave estava regular junto à Anac e partiu de Campinas (SP) rumo a Belo Horizonte (MG)

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (29), que os corpos das pessoas que morreram na queda de um avião em Itapeva (MG) foram transferidos para o Instituto Médico Legal (IML) Doutor André Roquette, na capital mineira.

Os corpos estavam no Posto Médico Legal de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, mas precisaram ser transferidos para Belo Horizonte para a realização dos exames. O traslado está sendo feito por rodovia, mas até o momento não foi divulgada a previsão de chegada dos corpos.

O acidente aconteceu no domingo (28), por volta de 10h36. O avião saiu do Aeroporto dos Amarais, em Campinas (SP), com destino a Belo Horizonte (MG).

No avião havia cinco passageiros, sendo dois homens, duas mulheres, uma criança do sexo masculino e dois tripulantes (piloto e co-piloto). "A aeronave se partiu em três fragmentos maiores, é claro que houve fragmentos menores, em perímetro de alcance grande. Nós temos as asas e o núcleo da aeronave. Dentro do núcleo da aeronave estavam os 7 corpos", explicou a médica-legista da Polícia Civil Tatiana Teles em entrevista à emissora EPTV.



Segundo Tatiana, a aeronave caiu de cabeça para baixo. "Nós fizemos a retirada de quatro corpos, que era possível fazer a retirada na posição que eles estavam. Depois, o Corpo de Bombeiros nos auxiliou e essa aeronave foi virada com a autorização do Cenipa. E nós fizemos a retirada dos demais, inclusive dos tripulantes", informou.