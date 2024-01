Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Giovanni Carlos participou dos atos do 8/1

Réu por ter participado dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, Giovanni Carlos dos Santos, 46, morreu após cair de uma árvore na cidade em que morava, São José dos Campos (SP). Apesar do óbito ter ocorrido na última quarta-feira (24), o velório foi realizado nesta sexta-feira (26). A advogada Valquíria Durães, representante do réu, informou sobre seu sepultamento.



Santos chegou a ser preso ainda em janeiro de 2023, mas foi posto em liberdade provisória concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes dois meses depois. A decisão ocorreu perante algumas condições, como o réu usar tornozeleira eletrônica.

Giovanni se tornou réu no âmbito do Inquérito 4.921, que investiga autores que planejaram e pessoas que instigaram os atos. Ele, assim como os outros, se tornou réu por incitação ao crime e associação criminosa. O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou a denúncia contra Giovanni em um bloco de análise com outras 244 pessoas.

O réu em questão usava tornozeleira eletrônica enquanto aguardava o desfecho da ação penal contra ele. Entretanto, sofreu o acidente que o levou a óbito. Um velório on-line foi realizado nesta sexta, às 10h.