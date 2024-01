Rovena Rosa/Agência Brasil - 22/02/2023 Moradores de São Sebastião tiveram casas invadidas pela água após fortes chuvas no litoral norte de SP

A intensa chuva que atingiu o estado de São Paulo nos últimos três dias já resultou em 84 pessoas desabrigadas e 126 desalojadas, com maior impacto nas cidades litorâneas, de acordo com a Defesa Civil estadual. As previsões indicam mais chuvas durante o fim de semana, especialmente na parte norte do litoral.

Nas últimas 24 horas, algumas cidades registraram acumulados significativos de chuva, como Guarujá com 164 mm, Santos com 147 mm, Ubatuba com 144 mm e São Sebastião com 143 mm.

Embora a previsão não seja de chuvas intensas, a constância das precipitações aumenta o acumulado e eleva os riscos de alagamentos e deslizamentos no litoral paulista, conforme alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Em São Sebastião, foi acionada a sirene na Vila Sahy, alertando os moradores sobre o alto risco de deslizamentos. O sistema foi implementado após a tragédia ocorrida em fevereiro do ano passado. A cidade também enfrenta problemas de falta d'água, afetando áreas como Boiçucanga, São Francisco e Toque-Toque Grande. Ilhabela, município vizinho, também é impactada.

Nove municípios foram fortemente afetados pelas chuvas, e assistência humanitária foi enviada para São Vicente e Ubatuba, incluindo kits de higiene pessoal, limpeza, dormitório, cesta básica, rodos e vassouras. Além disso, ocorreram pontos de alagamento em Mongaguá e deslizamentos de terra em São Vicente, Ubatuba e Caraguatatuba.

Para esta sexta-feira (26), a previsão é de sol em boa parte do estado, com chuvas previstas durante a tarde e noite, especialmente no Litoral Norte. Algumas rodovias tiveram interdições parciais devido às chuvas, e equipes de conservação estão em deslocamento para lidar com as situações.

Situação nas rodovias:

P 055 - Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, no km 094+300, sentido oeste

Município: Caraguatatuba

Interdição: faixa adicional, equipe de conservação em deslocamento.

SP 055 - Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, no km 087+300, sentido leste/oeste

Município: Caraguatatuba

Interdição: total em momentos alternados

SP 055 - Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, no 246+900, sentido oeste

Município: Santos

Interdição: acostamento, equipe de conservação em deslocamento.

SP 077 - Rodovia Nilo Máximo, no km 007+800, sentido sul

Município: Jacareí

Interdição: parcial - acostamento

SP 098 - Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, no km 084+000, sentido norte/sul

Município: Mogi das Cruzes

Interdição: total – Equipe retira pedras do local.

SP 099 - Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral, do km 11+500 ao km 59+300.

O tráfego no sentido São José dos Campos é normal e sem congestionamentos.