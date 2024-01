Reprodução / Redes Sociais Temporal no Rio Grande do Sul causou diversos pontos de alagamento

Nesta sexta-feira (19), está prevista a formação de um novo ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que já começou a influenciar na região Sul do país ainda nessa quinta (18). De acordo com a Climatempo, o fenômeno deve levar rajadas de vento ao Rio Grande do Sul, especialmente no Litoral Norte e no Norte do estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há dois alertas sobre a região Sul que devem permanecer até as 10h desta sexta. Santa Catarina, a parte norte do Rio Grande do Sul e grande parte do Paraná aparecem em laranja, com alerta de "perigo" para tempestade.

Segundo o Inmet, há risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Isso pode provocar cortes de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos, por exemplo.

Além disso, aparecem em amarelo, com alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas, os estados de: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Nesses locais, o esperado é que, até a manhã desta sexta, haja chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Conforme o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Nesta semana, o RS já foi atingido por fortes chuvas, que deixaram mais de 500 mil pessoas sem energia elétrica em ao menos cinco regiões. Os temporais foram registrados acompanhados de ventos fortes e queda de granizo.

Em Porto Alegre, foram registradas rajadas de 89 km/h, segundo as medições do Aeroporto Salgado Filho e da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do bairro Jardim Botânico.