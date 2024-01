Gentileza vecinos de Valle del Golf Polícia de Córdoba prende esposa de Fito Macías

Unidades de elite da Polícia de Córdoba e forças nacionais prenderam oito familiares e pessoas ligadas a José Adolfo "Fito" Macías , o narcotraficante equatoriano responsável por uma onda de violência no seu país após sua fuga de uma prisão onde cumpria pena por tráfico de drogas e assassinatos. A ação ocorreu no bairro privado Country del Golf, nas proximidades de Córdoba (Argentina).

A operação contou com suporte aéreo de um helicóptero da Polícia e começou na noite de quinta-feira (18), após quatro dias de investigação que identificaram que familiares de Macías estavam se refugiando em Córdoba.

A investigação, conduzida pela Força Policial Antinarcotráfico (FPA) e pelo comissário maior Alberto Bietti, diretor de Inteligência Criminal da Polícia de Córdoba, identificou que pessoas equatorianas haviam alugado, pagando em dólares, uma casa em Valle del Golf.

A polícia conduziu uma investigação discreta para confirmar as identidades e a relação com o perigoso narcotraficante, mantendo sigilo, considerado crucial para o sucesso da operação, que contou com a participação de agentes à paisana e escutas telefônicas.

Entre os detidos está Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, esposa de Macías, que teria ingressado no país cerca de 10 dias antes da fuga do marido da prisão equatoriana.

Os detidos serão levados a Buenos Aires nas próximas horas e imediatamente deportados para o Equador. Detalhes do procedimento serão fornecidos em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19) pelos ministros Patricia Bullrich e Juan Pablo Quinteros.

A esposa de Macías está sendo associada ao suposto assassinato do promotor César Suárez, que investigava a tomada de um canal de televisão e diversas causas contra Los Choneros, a organização liderada por Fito Macías.

O desdobramento da operação chamou a atenção dos moradores, que compartilharam imagens nas redes sociais. Os vídeos mostram o apoio aéreo do helicóptero policial e uma grande quantidade de veículos da polícia e da Força Armada Nacional.

Quem é Fito Macias



Adolfo Macías, conhecido como "Fito", líder da organização narcotraficante Los Choneros, ganhou notoriedade este ano ao escapar de sua cela na prisão de Litoral de Guayaquil, onde cumpria uma sentença de 34 anos desde 2011 por crime organizado, narcotráfico e assassinato. Ele fugiu antes de ser transferido para uma prisão de segurança máxima.

Os Choneros, liderados por Macías, controlam o tráfico de drogas na província costeira equatoriana de Manabí, e têm fortes vínculos com o Cartel de Sinaloa, no México. Os Choneros enfrentam acusações de assassinato, tráfico de drogas, roubo e extorsão. Suspeita-se que uma facção de sua organização, os Chone killers, esteja ligada à execução do promotor César Suárez, que investigava a tomada de um canal de televisão e outros crimes relacionados ao narcotráfico.