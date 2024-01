Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/12/2023 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nesta quinta-feira (18), durante evento para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, na base aérea da capital, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a elite brasileira, afirmando que ela "nunca teve a intenção de educar o nosso povo."

O mandatário comparou o desenvolvimento do Brasil com o da China, apontando que o crescimento do país asiático se deu, especialmente, a partir do investimento na educação. Com isso, ele prometeu investir mais na área durante seu mandato.

“A China, até outro dia, tinha um PIB menor que o do Brasil, era um país muito pobre. Qual foi a revolução que aconteceu na China? Primeiro, investimento em educação. A quantidade de chineses estudantes de engenharia no mundo inteiro é muito maior do que o que temos dentro do Brasil. Nunca se pensou no ensino como uma coisa essencial”, disse o presidente em discurso.

De acordo com dados do Ministério da Educação, o governo deve investir R$ 45 bilhões em educação, ciência e tecnologia até 2026.

Ano de colheita

Lula ainda afirmou, em seu discurso, que 2024 será um ano de colheita para o Brasil, com a expectativa de entregar obras em diversos estados.

"Nós vamos colher muitas das coisas que nós plantamos. Pegamos um país quase destruído com milhares de obras paralisadas, de creche a universidade, de UBS a hospitais”, disse.

No evento de hoje, o governo assinou o acordo para implementação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. O investimento será de R$ 650 milhões, com previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2025.

Até o final da semana, o presidente também vai inaugurar a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Paulo Afonso. Além disso, ele visitará a refinaria Abreu e Lima em Ipojuca, em Pernambuco.