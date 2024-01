Adnews Sprite refresca o verão com ‘chuveirão Sprite’

Em uma das temporadas de verão mais quentes dos últimos anos, Sprite , a icônica bebida com sabor limão da The Coca-Cola Company, anuncia uma campanha global inovadora, com abordagem multimídia e diversas ativações pelo Brasil para chamar a atenção do consumidor, principalmente da Geração Z, oferecendo experiências refrescantes durante a estação.

Para proporcionar refrescância para o calor com diversão e autenticidade, a marca traz de volta o lendário “chuveirão Sprite”, com três duchas gigantes, acompanhadas de frases divertidas, características da campanha, que tomam a forma de máquinas de refrigerantes de fast-food. A iniciativa, que também acontecerá na Argentina e México, busca proporcionar sensação de frescor aos banhistas, se conectando social e emocionalmente com a marca, reforçando o conceito “clima quente, cabeça fria” da Sprite. No Brasil, a experiência do chuveirão está sendo realizada pela agência Plural Marketing , empresa de brand experience que transforma ideias e projetos em experiências coletivas.

A primeira ativação do “chuveirão Sprite” aconteceu no último fim de semana (13 e 14), na Praia do Crush, em Fortaleza (CE) e segue para o Rio de Janeiro (RJ), Bertioga (SP), Vila Velha (ES), Recife (PE) e Xangri-lá (RS), com conclusão prevista em fevereiro. A experiência é aberta para o público geral e acontece aos fins de semana, com distribuição de produtos Sprite.

“Queremos proporcionar um momento de diversão, multissensorial, para levar a refrescância de Sprite a milhares de pessoas, trazendo de volta a nostalgia do primeiro chuveirão, que aconteceu no verão de 2012/2013. Teremos esteira de acessibilidade para cadeirantes, informativos em braile em totens para comunicação e atendimento bilíngue em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), feito por um promotor. Além disso, teremos grades organizadoras para facilitar o acesso, equipe de segurança e ambulância médica para que todos os participantes possam aproveitar o melhor dessa experiência de refrescância Sprite”, explica Ted Ketterer, diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

A ativação foi desenvolvida com o DNA de sustentabilidade que está no cerne dos valores e práticas de negócios da The Coca-Cola Company, por isso seguirá uma série de práticas sustentáveis, uso comedido e inteligente da água, neutralização de carbono, coleta e destinação correta de resíduos, envio de todas as lonas cenográficas para reaproveitamento e time de produção e promotores pautados na diversidade para promover inclusão, gerando oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social através do Instituto Coca-Cola Brasil.

“A maior parte das contratações de profissionais e fornecedores que atuarão durante a experiência foi feita localmente para valorizar e movimentar a economia das cidades por onde o ‘chuveirão Sprite’ passar”, comenta Ketterer.

Para proporcionar uma experiência que refresca, mas também promover conscientização para o uso de água, evitando o desperdício, os banhos do chuveirão serão limitados a 12 segundos. A ducha será ativada por um botão, que imita a alavanca da máquina de refrigerante. Caminhões-pipa certificados foram contratados para fornecer a água que abastecerá as caixas d’água utilizadas no chuveirão, a água utilizada será devolvida ao solo.

Dê ao verão um sabor irresistível

Ancorada no bom humor característico da Geração Z, a campanha deste ano busca ajudar o consumidor a se manter fresco e a se expressar em situações de calor, se aproveitando do Zoomer Humor, uma forma de lidar com os momentos difíceis, não somente como uma maneira de enfrentá-los, mas também para destacar a leveza diante da importância e do impacto que eles têm na vida das pessoas. Pensando nisso, Sprite preparou frases especiais e engraçadas, que vão ilustrar a campanha, ajudando consumidores a expressarem suas emoções em situações de calor. A comunicação vai aparecer em meios digitais, redes sociais, outdoors, pôsteres, latas especiais, avisos e em lugares inesperados, como geladeiras, shows e mais.

“A nova campanha tem como lema ‘Trazer humor para as situações difíceis’, pensando em condições que enfrentamos regularmente durante o verão, e está ancorada no bom humor que nos ajuda a aproveitar a vida,” declarou Ketterer. “Nosso objetivo é fazer com que Sprite se conecte com o consumidor, não apenas refrescando seus corpos e mentes após esses momentos de calor, mas também os ajudando a expressarem melhor o que estão pensando de verdade, com uma seleção de frases únicas e engraçadas que representam nossa campanha”, explica.

Com o tom de voz atrevido, divertido e irreverente de Sprite, cada vídeo produzido termina com uma revelação bem-humorada de pessoas passando por momentos acalorados no dia a dia. Ainda, para gerar identificação e expressão, a marca trará frases originais que serão base para trilhas sonoras de TikToks e filmes de campanha de Sprite. Também foram criadas oito músicas para a campanha audiovisual que serão disponibilizadas para que os consumidores façam o download e as utilizem como trilha sonora de vídeos em suas redes sociais. Complementando a ativação, para cada um milhão de visualizações obtidas em cada música, será feita uma distribuição gratuita de Sprite em praças selecionadas.

Ainda, para esta campanha, a marca conta com a plataforma global de Sprite, “Clima Quente, Cabeça Fria”, que se trata de uma abordagem divertida sobre a importância de se manter de cabeça fria quando enfrentamos momentos inevitáveis que normalmente nos irritariam, nos convidando a dar uma pausa e aproveitar um momento de refrescância com Sprite. A plataforma também se conecta, em um sentido mais amplo, ao calor físico que sentimos, especialmente nos dias quentes de verão, já que Sprite é uma ótima bebida para se refrescar durante a estação.

A campanha de verão 2024 da Sprite e seus elementos de ativação na América Latina foram criados em parceria com a WPP Open X, com a liderança criativa do hub global AKQA.

Para João Gandara, diretor criativo associado, “a Geração Z cresceu com a liberdade de expressar a si mesma livremente. Os memes evoluíram em um meio distinto para essa geração interagir com e interpretar o mundo. Nós amamos o seu humor. Eles sabem que rir de situações frustrantes pode ser a melhor maneira de lidar com elas. É por isso que trouxemos este espírito à nossa campanha, usando as pequenas músicas que tiram sarro das frustrações diárias, que é algo muito popular com eles nas redes sociais, como forma de se manter com a cabeça fria em um momento de calor”.

O Sabor Irresistível de Sprite será entregue por meio de uma experiência completa, que inclui publicidade digital out-of-home, vídeo online, conteúdo de mídia social e experiências locais. Para levar a refrescância de Sprite a diversos consumidores, a marca preparou uma ação de sampling do produto para 100 lojas, espalhadas pelo território nacional, em parceria com os clientes GPA e Carrefour. A ativação acontecerá nos finais de semana dos dias 12 e 13 e 19 e 20 de janeiro.



Sprite – fazendo a diferença

Em 2022, Sprite lançou novas embalagens PET, que agora são transparentes, substituindo o icônico verde que a marca utilizava há 60 anos. Essa mudança reflete o compromisso contínuo da The Coca-Cola Company com um Mundo Sem Resíduos, simplificando o processo de reciclagem do material. Além disso, a iniciativa está alinhada com o programa Blue Keepers, que se dedica à redução do lixo no mar, e está vinculado à Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU no Brasil.

Ainda, para colaborar com a preservação do meio ambiente e levar mais conscientização aos consumidores, ao final de 2022 Sprite deu início ao Projeto de Limpeza de Praias e Rios, em parceria com o Blue Keepers. Em seu primeiro ano, com finalização em 2023, a ação realizou 24 mutirões de limpeza, em seis cidades brasileiras, totalizando um volume de 15 toneladas de resíduos coletados que foram direcionados para cooperativas locais para reaproveitamento e destinação ecologicamente apropriada.

Datas e localidades do “chuveirão Sprite”

A ação acontecerá sempre das 9h às 18h:

Dias 13 e 14 de janeiro, na Praia dos Crush (Avenida Beira-Mar, Fortaleza – CE)

Dias 18 a 21 de janeiro, na Praia de Copacabana (Avenida Atlântica, Rio de Janeiro – RJ)

Dias 20 e 21 de janeiro, na Praia da Enseada (Avenida Tomé de Souza, Bertioga – SP)

Dias 27 e 28 de janeiro, na Praia da Costa (Avenida Antônio Gil Veloso, Vila Velha – ES)

Dias 27 a 31 de janeiro, na Praia de Boa Viagem (Avenida Boa Viagem, Recife – PE)

Dias 2 e 3 de fevereiro, na Praia de Atlântida (Avenida Beira Mar, Xangri-lá – RS)

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Sprite refresca o verão com ‘chuveirão Sprite’ appeared first on ADNEWS .