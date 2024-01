Reprodução/redes sociais O cubano Alejandro Triana Treve foi encontrado em um posto de gasolina entre Uberaba e Uberlândia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta quinta-feira (18), o suspeito de latrocínio do galerista americano Brent Sikkema . O cubano Alejandro Triana Treve foi encontrado em um posto de gasolina, entre as cidades de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.

O suspeito foi identificado após coleta de informações e análise de imagens de câmeras de segurança. Segundo a polícia, foi feito um intenso trabalho de inteligência e monitoramento para encontrar o acusado.

De acordo com a polícia, Alejandro fugiu para São Paulo após cometer o crime e, da capital paulista, seguiu para Minas Gerais. No local, Alejandro foi encontrado pelos agentes com US$ 3 mil que seriam de Sikkema.

A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil de São Paulo. Foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o suspeito.

O caso

O proprietário da conhecida galeria de arte contemporânea Sikkema Jenkins & Co., em Nova York, foi encontrado morto em um apartamento no Rio de Janeiro na segunda-feira (15), aos 75 anos.

De acordo com os bombeiros, Brent foi descoberto sem vida em uma residência na Rua Abreu Fialho, próximo ao número 15, no Jardim Botânico. O incidente foi registrado às 23h05. O galerista sofreu ferimentos causados por arma branca. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no centro da capital fluminense.

Brent iniciou seu trabalho com exposições artísticas em 1971, quando atuou como Diretor de Exposições no Visual Studies Workshop, em Rochester. Em 1976, Brent abriu sua primeira galeria.

Ele fundou a Sikkema Jenkins & Co. em 1991, inicialmente chamada de Wooster Gardens e situada na Wooster Street, no SoHo. Em 1999, a galeria mudou-se para a localização atual, na 530 West 22nd Street. Entre os artistas representados pela galeria, estão nomes renomados como Vik Muniz, Arturo Herrera, Sheila Hicks e Jeffrey Gibson.