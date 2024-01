Agência Brasil Com ajuda dos memes, Alckmin viraliza nas redes sociais

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) , tem se destacado por adotar uma abordagem mais informal e uma linguagem jovem nas redes sociais. Sua estratégia de incorporar memes, utilizados na internet para ilustrar conceitos com humor, está desempenhando um papel importante em romper com a imagem tradicionalmente associada a ele, que era conhecido como "picolé de chuchu".

Na última semana. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, compartilhou uma postagem usando um meme do cantor Chico Buarque para comemorar o aumento de 100% dos investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a indústria em 2023, em relação a 2022, atingindo o maior patamar desde 2014.

O @bndes aumentou 100% os desembolsos para a indústria em 2023, em relação a 2022, atingindo o maior patamar desde 2014. Alcançamos a marca de R$ 26,1 bi em operações diretas, atendendo setores estratégicos para a economia brasileira, como mobilidade, TI, telecom, saúde, agro,… pic.twitter.com/8YxqsWlgkh — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) January 11, 2024

Para Gustavo Táriba Brito, mestre em Linguística pela Universidade de São Paulo (USP) , o meme traz uma leveza ao discurso político e, do ponto de vista da persuasão, se mostra bastante eficaz. “Se o político vira “memeiro”, ele perde a formalidade de ser chamado de Excelentíssimo nas redes. Acredito que quem “sacou” o meme, o público dos “entendidos”, digamos assim, seja de fato mais jovem que seu eleitorado de costume. Esse público beira os 30 anos, curte cultura pop e está atento aos assuntos mais comentados da rede X (anteriormente conhecida como Twitter )”, defende o pesquisador.

“Antes, os memes pareciam mais produzidos pela militância conectada do que por administradores dos perfis dos políticos, como de fato é feito hoje. Essa inversão talvez tenha possibilitado à persona política ter mais controle da sua imagem e da narrativa”, analisa.

Em outras publicações, há referências ao filme Meninas Malvadas, ao personagem Bob Esponja, ao desenho Caverna do Dragão. A escolha dos personagens não é por acaso: a imagem do ex-governador é criada na relação que ele mantém com esse público para quem os memes se endereçam.

“Talvez nascidos em meados da década de 90, inícios dos anos 00. Mantendo o tom informal como é de práxis. A estratégia com os memes é atingir esse público no limiar entre os millennials e a Geração Z”, complementa.

“É como manter uma relação horizontal com o público, sem hierarquias. Isso aproxima o eleitor do político”, finaliza.

Comparações com Bolsonaro e Lula

A presença online do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é considerada um elemento decisivo para sua eleição. Em 2018, Bolsonaro possuía o maior engajamento nas redes sociais entre todos os candidatos, incluindo Geraldo Alckmin, que buscava a presidência pela segunda vez pelo PSDB .

Mesmo com pouco tempo de rádio e TV, o ex -presidente conquistou a presidência no segundo turno, superando Fernando Haddad (PT). Alckmin, apesar de ter o maior tempo de rádio/TV entre todos os concorrentes, saiu derrotado com apenas 4,76% dos votos válidos no primeiro turno. Esse desempenho, que até hoje é o pior para um candidato do PSDB na história das eleições presidenciais, destaca a relevância das redes sociais nas campanhas.

Se Lula sempre foi reconhecido por ser carismático e saber se comunicar com as massas, Alckmin, por outro lado, era lembrado pela sua discrição e pelo perfil técnico. Surpreendendo, ambos se uniram na campanha presidencial de 2022. Alckmin mudou do PSDB para o PSB para ser vice de Lula, algo improvável até alguns meses antes das últimas eleições.

Para o professor de comunicação política Roberto Gondo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre o ponto de vista da comunicação política, o uso de memes faz com que a imagem de determinado ator político se torne mais leve e mais participativa no dia a dia do cidadão.

“Isso é uma tendência. Já faz alguns anos que vários outros políticos têm utilizado essa abordagem nas redes sociais para que consigam se conectar com o público, que não necessariamente é jovem, mas que gostam de transitar entre as redes sociais”, pontua.

“É preciso criar mecanismos que sejam minimamente divertidos ou chamem atenção, é uma forma de gerar um processo comunicacional que seja mais humano”, complementa.

"É uma forma de gerar um processo comunicacional que seja mais humano, além de baratear a comunicação. Por exemplo, neste ano teremos as eleições municipais. Os pré-candidatos interagem com seus potenciais públicos eleitores de uma forma mais simples. Às vezes, o próprio candidato grava um vídeo, mesmo que ele saia tremido, ou em um lugar com uma iluminação que não é perfeita”, finaliza.