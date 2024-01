Reprodução/Instagram Henrique homenageou a namorada Letícia em vídeo nas redes sociais

O militar da Força Aérea Brasileira (FAB) Henrique Thiofilo Stellato publicou neste sábado (13) um vídeo nas redes sociais em homenagem à namorada Letícia Ayumi Rodzewics, que faleceu na queda do helicóptero que estava desaparecido há 12 dias e foi encontrado nesta sexta-feira (12).



No vídeo, Henrique mostra fotos de diversos momentos ao lado da namorada. "Com você descobri o que é o amor. Eu te amo eternamente, meu amor", escreveu ele na legenda.

Através dos Stories do Instagram, o militar disse que a perda da namorada dói e que "não entende e nunca vai entender" o que está passando. Ele também compartilhou as últimas mensagens que trocou com Letícia, nas quais ela dizia que ele era sua prioridade.

Letícia tinha 20 anos e foi uma das quatro vítimas da queda do helicóptero. Além dela, também morreram sua mãe, Luciana Rodzewics, um amigo da família, Raphael Torres, e o piloto da aeronave, Cassiano Tete Teodoro.



O helicóptero decolou de São Paulo com destino a Ilhabela no dia 31 de dezembro. Antes de desaparecer, a aeronave fez um pouso de emergência. Nesse momento, Letícia enviou mensagens ao namorado e gravou um vídeo mostrando o mau tempo.



O motivo da queda do helicóptero é investigado e, segundo a FAB, as investigações serão concluídas no menor prazo possível. Neste sábado, os corpos das vítimas foram retirados do local do acidente.