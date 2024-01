João Vitor Revedilho - 12.01.2024 Polícia fala sobre helicóptero desaparecido há doze dias, localizado nesta sexta (12)

As policias Civil e Militar confirmaram o uso de sinais telefônicos para determinar a localização exata do helicóptero encontrado em Paraibuna, na região do Vale do Paraíba (SP), nesta sexta-feira (12). A aeronave foi localizada em uma área de Mata Atlântica, próxima à Rodovia dos Tamonhos, por volta das 9h15, após 12 dias desaparecida.



Segundo Paulo Sérgio Rios Campos Mello, diretor do Dope da Polícia Civil, os investigadores usaram a triangulação dos sinais de celulares para reduzir a área de buscas de 5 mil km² para 12 km². Na quinta-feira (11), as equipes de resgate demilitaram cinco áreas de buscas.

"Pegamos quatro telefones e fizemos uma média entre os quatro", disse.

Segundo as autoridades, a aeronave foi encontrada no segundo trecho das buscas. O área fica cerca de 10 km do local onde o helicóptero realizou um pouso forçado minutos antes de cair. Para os investigadores, a trajetória indica que o piloto tentava retornar ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo (SP).

"Ele saiu, sobrevoou por minutos com a intenção de retornar para São Paulo, não de prosseguir para Ilhabela, e não conseguiu, infelizmente", afirmou Mello. "O local é montanhoso, a cor do helicóptero prejudicava muito".

"E as informações diversas, informações vazias também prejudicaram", disse o Coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante da aviação da Polícia Militar de São Paulo. "Não há nenhum tipo de rastreador ou caixa preta".

Oliveira informou que todos os passageiros foram identificados e encontrados sem vida no local. “Podemos falar que todos os tripulantes estão naquela região e estão mortos”, afirmou. “É o mesmo helicóptero, reconhecido pela matrícula”.

Reportagem em atualização.*