Divulgação/Polícia Militar SP Helicóptero desaparecido é localizado em área de mata em Paraibuna

Policiais militares descem de rapel até o local onde encontraram o helicóptero desaparecido por 12 dias em São Paulo. A equipe do Comando de Aviação da PM localizou a aeronave em Paraibuna (SP), no Vale do Paraíba.

O local é uma área de mata fechada e de difícil acesso. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB), que ajudavam nas buscas, também enviaram equipes para auxiliar no resgate. Até agora, não há informações sobre sobreviventes.

O helicóptero desapareceu em 31 de dezembro, partindo do Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo, com destino a Ilhabela, Litoral Norte. A bordo estavam Luciana Marley Rodzewics Santos (46 anos), sua filha Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto (20 anos), Rafael Torres (amigo da família) e o piloto Cassiano Tete Teodoro (44 anos).

A decolagem foi às 13h15, e o último contato com a torre de controle foi às 15h10, sobrevoando Caraguatatuba. Às 22h30, a FAB foi notificada do desaparecimento. A operação de busca começou na madrugada de segunda-feira, concentrando-se na região de serra do Litoral Norte de São Paulo, entre Caraguatatuba e Paraíbuna.

Vídeo:

Veja o momento em que os tripulantes do helicóptero Águia da Polícia Militar acessam a mata. https://t.co/EuPhSIbshf pic.twitter.com/Av2MSVnnEp — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro da Anac, a aeronave desaparecida, um Robinson R44 fabricado em 2001, tinha capacidade para três passageiros, além do piloto. O helicóptero, conforme consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), estava em situação normal de aeronavegabilidade, sem permissão para serviços de táxi-aéreo.