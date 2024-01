Montagem iG / Imagens: reprodução Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; Luciana Rodzewics, de 45 anos; Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos; e Raphael Torres estavam na aeronave que foi encontrada nesta sexta-feira (12)

O piloto e todos os três passageiros que estavam a bordo do helicóptero que estava desaparecido estão mortos, segundo a Polícia Militar (PM) de São Paulo. A PM encontrou os destroços da aeronave nesta sexta-feira (12), 12 dias após ela ter decolado do Campo de Marte em direção a Ilhabela-SP.



Luciana Rodzewics, de 45 anos, e sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, estão entre as vítimas. Além delas, um amigo da família que foi convidado para o passeio de helicóptero, Raphael Torres, e o piloto da aeronave, Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, faleceram.

Antes da aeronave desaparecer, Letícia fez um vídeo mostrando o mau tempo, com céu muito fechado naquele dia. Além disso, um áudio gravado por Cassiano e divulgado pelo Uol comprova que o piloto teve dificuldades na decolagem, devido ao céu muito nublado.

"Tá tudo colado [visibilidade ruim, no jargão técnico] aqui. Não vai dar certo não, Jorge", diz Cassiano. Em resposta, ele ouviu o dono do helicóptero, Jorge Maroum, dizer "mas vem por cima. Tem um buraco aqui [espaço limpo no céu]."

Relembre o caso



O helicóptero decolou por volta das 13h do dia 31 de dezembro, do aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, com destino a Ilhabela, no Litoral Norte, mas desapareceu durante o percurso. O helicóptero, de modelo Robinson R-44, foi fabricado em 2001 e tinha capacidade de transportar o piloto e mais três pessoas.

O veículo, no entanto, não estava autorizado pela Anac a oferecer o serviço de táxi-aéreo. Além disso, o piloto já foi investigado por realizar voos irregulares, e teve sua licença para voar cassada de 2021 a 2023 .