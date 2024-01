Divulgação/PF A PF informou que uma das vítimas é neta do suspeito

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (10) o líder da aldeia indígena Maratuba, na cidade de Autazes, no Amazonas. O suspeito é acusa de cometer abusos sexuais contra mulheres da aldeia. Segundo a PF, a neta de 8 anos do suspeito está entre as vítimas.



O líder indígena, de 57 anos, é da tribo Mura. Ele foi preso temporariamente por 30 dias, seguindo o decreto da Justiça Federal. Ele é suspeito de abusar de ao menos quatro mulheres.

As vítimas teriam acabado de ter filhos quando foram abusadas. Elas iam até o líder indígena para pedir que ele providenciasse a documentação dos recém-nascidos, para que elas tivessem acesso a um benefício. Entretanto, segundo a PF, ele exigia favores sexuais das mulheres para a liberação da documentação.

A PF destacou cerca e 20 agentes e uma delegada para realizar a operação de prisão do suspeito. A Fundação Nacional do Índio (Funai) também encaminhou um servidor para acompanhar a ação. A operação aconteceu em terras indígenas.

O suspeito é um "Tuxaua", uma espécie de líder indígena da aldeia Muratuba. A PF informou que os crimes ocorreram na aldeia, local em que moram cerca de 20 famílias.