Divulgação Palácio da Alvorada.

O presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúnem em um encontro fora da agenda oficial nesta quarta-feira (10) para discutir a crise de segurança no Equador.

O assessor especial do presidente e ex-chanceler Celso Amorim também participará da reunião que vai acontecer no Palácio da Alvorada. Mauro Vieira, Amorim e o assessor-adjunto Audo Faleiro chegaram ao Alvorada antes das 8h.

No Equador, uma onda de violência começou após o criminoso José Adolfo Macías, o “Fito”, fugir da prisão no domingo (7). Fito comanda uma das facções mais temidas do país.

Em meio a crise, um brasileiro foi sequestrado na terça-feira (9). O Ministério das Relações Exteriores está acompanhando e investigando a denúncia de sequestro feita pela família do brasileiro Thiago Allan Freitas, de 38 anos.

Thiago, natural de São Paulo, reside em Guayaquil, onde fica o presídio de segurança máxima em que Fito estava.

“O governo brasileiro acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades no Equador”, diz nota do Ministério das Relações Exteriores.