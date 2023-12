Divulgação/Defesa Civil O madeiramento precário foi danificado por chuvas fortes na região





O teto de uma igreja em Montezuma, interior de Minas Gerais, desabou na noite de quinta-feira (21), durante uma celebração, com aproximadamente 300 pessoas no local para participar de uma comemoração de Natal.

A Defesa Civil informou que o desabamento foi causado por danos ao madeiramento da igreja, que era precário, e ficou ainda mais frágil após dois dias de chuvas intensas e frequentes na cidade.





A igreja foi isolada pelos bombeiros, visto que a instabilidade do imóvel configura um alto risco de colapso completo do telhado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 80 pessoas ficaram feridas.

A maioria das vítimas sofreu apenas escoriações e ferimentos leves, e outras oito pessoas, com idades entre sete e 72 anos, sofreram ferimentos mais sérios, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital de Janaúba. Todos estão em observação, com quadro de saúde estável.