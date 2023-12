Reprodução: Anmiga/ Alass Derivas Mulheres indígenas





Nesta sexta-feira (22) o IBGE divulgou dados do Censo 2022, com destaque especial à autodeclaração étnica da população, mostrando que o número de autodeclarados indígenas cresceu - assim como a população autodeclarada preta e parda - sendo o município de Uiramutã, em Roraima, o que abriga a maior concentração de pessoas autodeclaradas indígenas no país.

Apesar de ser, proporcionalmente, o município mais indígena do país, em números absolutos, Uiramutã é o segundo município mais indígena de Roraima, atrás apenas da capital, Boa Vista.

Uiramutã está localizado na tríplice fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana, e está ao lado de Essequibo - região controlada pela Guiana e reivindicada pela Venezuela . O município tem 13.751 moradores - é a 10ª mais populosa cidade de Roraima - dos quais 96,60% (13.283 pessoas) se autodeclaram indígenas. Seu território tem 8.113,598 km² que abriga mais de 80 cachoeiras inexploradas.





Com o menor Produto Interno Bruto (PIB) do país, Uiramutã está dentro dos limites da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, um território muito emblemático para a luta dos povos indígenas brasileiros pela devida demarcação de seus territórios tradicionais, com uma população de 26.176 habitantes, atrás apenas da Terra Indígena Yanomami, com 27.152 pessoas.

Raposa Serra do Sol é o lar dos povos Macuxi, Taurepang, Patamona, Ingaricó e Wapichana, e tem uma extensão de aproximadamente 1,7 milhão de hectares em área contínua, onde há 222 comunidades.







Ranking

Atrás de Uiramutã, as 10 cidades com as maiores concentrações de pessoas autodeclaradas indígenas no país estão localizadas nos estados do Amazonas, Roraima, Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais.

A cidade de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, conta com 14.164 habitantes, dos quais 96,17% se declararam indígenas. Em seguida, vem a cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM), com 93,17% da população declarada indígena, e Amaturá (AM), com 91,95%.

O quinto lugar do ranking ficou com Normandia (RR), que assim como Uiramutã, se localiza na Terra Indígena Raposa do Sol. O Censo 2022 mostrou que 88,84% de sua população se reconhece como indígena.

O município paraibano de Marcação aparece na sexta colocação, com 88,08% de autodeclarados indígenas, seguido por Baía da Traição, também na Paraíba, com 88,64% e Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, com 85,84%.

A nona posição ficou com São Paulo de Oliveira Valença (AM), que tem 80,74% da população reconhecendo-se como indígena, e a última cidade do “top 10” é a única que não está localizada nas regiões Norte e Nordeste do país. São João das Missões, em Minas Gerais, tem 10.398 pessoas, das quais 79,84% se declaram indígenas.

Top 10 cidades com maior concentração de autodeclarados indígenas do país, segundo o Censo 2022 do IBGE

Uiramutã (RR) - 13.283 (96,60%)

Santa Isabel do Rio Negro (AM) - 13.622 (96,17%)

São Gabriel da Cachoeira (AM) - 48.26 (93,17%)

Amaturá (AM) - 9.948 (91,95%)

Normandia (RR) - 12.144 (88,84%)

Marcação (PB) - 7.926 (88,08%)

Baía da Traição (PB) - 7.992 (88,64%)

Carnaubeira da Penha (PE) - 10.506 (85,84%)

São Paulo de Oliveira Valença (AM) - 26.619 (80,74%)

São João das Missões (MG) - 10.398 (79,84%)

População negra e parda

O Censo 2022 trouxe outras novidades interessantes no que diz respeito à constituição étnica da população brasileira.

Apesar do Brasil ser o país com mais negros localizado fora do continente africano, a percepção das pessoas costumava ser distorcida.

Isso mudou um pouco agora, e pela primeira vez o Censo do IBGE apontou mais pessoas se declarando pretas e pardas do que a proporção de brancos no país .

Já a parcela da população que se declara amarela caiu em relação ao Censo de 2010, mas voltou ao mesmo patamar dos dados obtidos 30 anos atrás.