Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara do Deputados durante votação do texto-base

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quinta-feira (21) o projeto de lei que taxa apostas esportivas online, além de jogos de cassinos virtuais. A medida foi aprovada por 292 deputados contra 114 votos contrários ao texto.

De acordo com o texto, apostadores deverão pagar uma alíquota de 15% sobre os ganhos em apostas online. Já as empresas deverão pagar 12% de taxa sobre o faturamento anual.

O texto é uma das apostas do governo federal para aumentar a arrecadação e cumprir a meta de déficit zero em 2024. O Ministério da Fazenda espera arrecadar cerca de R$ 1,6 bilhão com a proposta.

A medida ainda prevê a distribuição dos valores para os ministérios, prevalecendo a pasta dos Esportes e Turismo. Segurança Pública, Educação, Saúde e INSS também devem ser contemplados pelos valores, segundo o texto.

O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

