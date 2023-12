Rovena Rosa/Agência Brasil Fortes chuvas com alagamento em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas e possíveis tempestades em todas as regiões do país até às 10h desta sexta-feira (22). A previsão indica que, nos dias seguintes, deve haver continuidade das chuvas, estendendo-se até o Natal.

São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Manaus e Brasília devem enfrentar tempos nublados, com as temperaturas máximas atingindo os 30ºC, junto às pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A situação deve ser similar no Rio de Janeiro, apresentando dias mais nublados a partir desta sexta e com os termômetros variando entre os 20ºC e 35ºC. Durante o fim de semana, as temperaturas podem apresentar estabilidade, ainda que o Inmet não descarte a possibilidade de chuvas e trovoadas na véspera e no dia do Natal (domingo, 24, e segunda, 25).

Natal com chuvas

O Inmet prevê dias abafados e chuvosos na maior parte do Brasil entre 24 e 25 de dezembro, com exceção do Nordeste, que terá céus abertos e altas temperaturas. Um corredor de umidade deve descer da região da Amazônia até o Rio de Janeiro e São Paulo. No Sul, espera-se chuvas intensas, principalmente no dia 25.

O corredor de umidade se formou nessa quarta (20), causado pelo que especialistas chamam de Zona de Convergência Intertropical, encontrada ao sul da linha do Equador.

O calor e a umidade, assim, descem pelas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, onde uma frente úmida, que passará pelo litoral carioca, favorece as chuvas.

Em São Paulo, assim como nos demais estados da região Sudeste, as temperaturas devem ficar em torno dos 30ºC – com exceção do norte de Minas Gerais, que pode chegar a 38ºC.

Uma zona de baixa pressão no litoral do Sul do país deve levar uma frente fria aos moradores. No Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, espera-se temperaturas baixas, em torno dos 20ºC, acompanhadas de tempestades e possível queda de granizo.