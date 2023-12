Divulgação O policial que atirou chamou uma ambulância para socorrer o homem ferido





Um homem de 26 anos foi morto na noite de sábado (16), após tentar roubar um policial federal, na Rua Joaquim, localizada no bairro da Boa Vista, no centro do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito colocou uma arma de fogo no vidro do carro enquanto tentava abrir a porta do veículo onde o policial estava entrando com sua família, e reagiu atirando no homem.





O próprio policial que atirou chamou uma ambulância, que conduziu o suspeito ao Hospital da Restauração, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, e será investigado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro.