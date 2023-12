Reprodução/Redes sociais/Abramed As vítimas do tiroteio foram a investigadora Milena Bagalho Estevam, de 39 anos, o empresário Rogério Saladino, de 56 anos, e o vigilante Alex James Gomes Mury, de 49 anos

Um tiroteio deixou três pessoas mortas nos Jardins, bairro de alto padrão da região central de São Paulo, na tarde do último sábado (16). Câmeras de segurança gravaram a troca de tiros e mostram parte do confronto que envolveu um policial civil, um empresário e um vigilante.

O agente estava na região junto com a investigadora, Milena Bagalho Estevam, de 39 anos — uma das vítimas mortas. Eles tinham ido a região para fazer uma investigação sobre um furto em uma das residências do bairro, que havia ocorrido no dia anterior. As informações são do G1.

O dono da casa vizinha que foi assaltada e seu funcionário, o empresário Rogério Saladino, de 56 anos, e o vigilante Alex James Gomes Mury, de 49 — as outras duas vítimas mortas — teriam confundido os policiais com ladrões e atiraram neles, o que ocasionaou o tiroteiro a partir do revide do agente, como mostra o registro das câmeras

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A unidade especial da Polícia Civil investiga ocorrências com morte envolvendo agentes da corporação.

O que aconteceu?

Os dois policiais civis foram ao local em um carro descaracterizado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) usando trajes civis e ambos estavam armados. Para se identificarem, cada um usava um colar com o distintivo da Polícia Civil.

Quando a investigadora tocou a campainha do casarão do empresário para pedir as imagens das câmeras de segurança que possam ter gravado o furto que era investigado, Milena foi atingida por um tiro no peito disparado por Rogério. O colega dela reagiu, atirou e baleou o empresário, que caiu.

O funcionário de Saladino, Alex, pegou a arma do patrão no chão e atirou contra os dois policiais. O investigador reagiu novamente e atingiu o vigilante, que morreu no local.









Investigadora deixa filha de 5 anos





Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou a morte de Milena pela rede social X (antigo Twitter). A investigadora era policial há sete anos e deixa uma filha de 5 anos de idade.

"É com imenso pesar que a Polícia Civil informa que a investigadora Milene Bagalho Estevam faleceu ontem, 16/12, no cumprimento da função", informa trecho do texto. "A Polícia Civil presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e aos amigos."