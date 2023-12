Inmet Mapa com distribuição de calor prevista para sábado (16/12) e domingo (17/12)

A nova onda de calor deve persistir até este domingo (17) antes de uma mudança no clima trazer temperaturas mais amenas para grande parte do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os últimos dias tiveram altas temperaturas em 15 estados e no Distrito Federal, todos mantidos sob alerta laranja.

A MetSul alerta para o aumento da temperatura neste domingo no Rio Grande do Sul, prevendo temperaturas entre 35ºC e 40ºC na maioria das cidades. Pontos isolados podem alcançar até 41ºC ou 42ºC. Em Porto Alegre, espera-se um dia de calor intenso, com máximas entre 38ºC e 39ºC na tarde, enquanto em algumas áreas da região metropolitana os termômetros podem chegar a marcar entre 40ºC e 41ºC durante o período da tarde.

No domingo, um sistema de alta pressão atmosférica impactará o interior do Brasil, elevando as temperaturas e reduzindo a umidade e a nebulosidade, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Sul.

Com previsão de temperaturas até 5°C acima da média, a nova onda de calor levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir um alerta de perigo para 15 estados e o Distrito Federal, afetando 3.352 municípios até domingo.

Confira abaixo as temperaturas nas capitais afetadas pela onda de calor:

Porto Alegre: entre 24°C e 41°C

Cuiabá: entre 25°C e 42°C

Goiânia: entre 21°C e 37°C

São Luís: entre 26°C e 34°C

Belo Horizonte: entre 17°C e 33°C

Curitiba: entre 18°C e 34°C

Florianópolis: entre 23°C e 31°C

Campo Grande: entre 23°C e 39°C

Vitória: entre 22°C e 32°C

São Paulo: entre 20°C e 35°C

Rio de Janeiro: entre 20°C e 36°C

Palmas: entre 23°C e 36°C

Teresina: entre 24°C e 36°C

Salvador: entre 25°C e 30°C

Brasília: entre 18°C e 33°C

Boa Vista: entre 25°C e 38°C

Na segunda-feira seguinte (18), com o aumento da umidade e a mudança dos ventos de sul a sudeste, as temperaturas devem declinar, especialmente na região Sul, devido à passagem de uma frente fria entre Uruguai e Argentina. Com o término da onda de calor na próxima terça-feira (19), as temperaturas devem se manter mais amenas para esta época do ano.