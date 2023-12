Reprodução / Redes Sociais Imagens dos manifestantes na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Manifestantes realizaram na manhã deste domingo (10) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, um protesto contra a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF) . A marioria dos presentes usavam roupas verdes e amarelas.

As pessoas protestaram também contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e a morte de Cleriston Pereira da Cunha , que morreu no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde estava preso por ter participado das invasões do dia 8 de janeiro.

Aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participaram da manifestação. Políticos de direita como Nikolas Ferreira (PL-MG) e os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Jorge Seif (PL-SC) e Magno Malta (PL-ES) subiram no carro de som e endossaram as pautas do evento. Eles haviam divulgado o protesto em suas redes sociais.

Em seu discurso, o senador Magno Malta disse que a data da sabatina de Flávio Dino (13 de dezembro) foi escolhida em alusão a sigla do PT nas urnas.

O congressista também mencionou os condenados pelo 8 de janeiro. Em outubro, o ministro Moraes votou pela condenado de réus pelos atos que deprederam os prédios públicos sede dos Poderes . O magistrado propôs punições que variam de 3 a 17 anos de prisão, além do pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.