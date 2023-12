Divulgação Guti fará palestra na COP28

O prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti, representa a cidade na 28ª Conferência de Mudanças Climáticas (COP28) da Organização das Nações Unidas (ONU), em Dubai, nesta sexta-feira (1º). A convite da Bloomberg Philantropies e do C40 Cities, a participação não terá custos aos cofres municipais, e Guti irá palestrar sobre estratégias de compensação de carbono.



A missão internacional visa discutir ações concretas para limitar a elevação da temperatura do planeta em 1,5°C até 2050. O tema se faz importante às autoridades do país, que registra aumentos severos nas ondas de calor.

O evento se baseará no relatório-síntese do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) de 2023, que aponta a necessidade de os países intensificaram suas ações contra possíveis tragédias relacionadas ao clima. Guti comenta que as ações definidas no evento guiarão o governo na continuidade do programa sustentável que implanta há sete anos em prol da redução dos riscos do calor ao meio ambiente e à saúde.

Mesmo com os esforços da administração municipal, os termômetros marcaram máximas de 37ºC em novembro devido ao aquecimento que atinge o planeta. "Temos nos mobilizado para melhorar a sensação térmica. Criamos áreas verdes em espaços que anteriormente eram poluídos, transformando a vida de centenas de bairros, e no próximo ano iremos inaugurar o maior parque linear da cidade em uma área aeroportuária, o que trará mais conforto térmico", ressaltou o prefeito.



A cooperação de autoridades brasileiras será importante no estabelecimento das metas, uma vez que o país lidera iniciativas que contribuem para a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa.